PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 mars Ligue 1 - France

Notre pronostic : score de parité entre Saint-Etienne et Lens (3.55) !

Saint-Etienne accueille Lens ce soir. Les deux clubs n’ont pas les mêmes ambitions pour cette fin de saison. Les Stéphanois doivent regarder derrière eux. 16e de Ligue 1, ils ne sont qu’à cinq petits points de Nîmes, 18e. Attention donc de ne pas laisser échapper de pions en route comme ça a été le cas contre Lorient alors que les Verts menaient au score (2-1). Ce sera également difficile contre une équipe Lensoise qui jouent l’Europe. Les promus pratiquent un très joli football et sont très solides notamment à l’extérieur. Avec cette 6e place, inespérée en début de saison, une qualification pour une Coupe d’Europe n’est plus très loin. Pour cela il faut gagner au mieux et ne pas perdre au pire. Les cotes sont très équilibrées pour cette rencontre et il est difficile de donner le nom du vainqueur. C’est pourquoi je vous conseille de jouer le nul. Nul qui pourrait ravir autant les Verts que les Sang-et-Or. Cela pour une belle cote de 3.55 !

Pariez sur Saint-Etienne - Lens ici !