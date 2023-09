PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 3 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Le Havre et Lorient (3.15)

Le Havre est toujours à la recherche de son premier succès en Ligue 1. Les Normands réalisent de belles choses depuis le début de la saison mais se montrent trop friables en défense. Ils ont, en effet, concédé deux buts à chacune de leurs sorties (nul 2-2 à Montpellier et Rennes et défaite 2-1 face à Brest). En face, Lorient est toujours invaincu après trois journées. Les Merlus ont pris 5 points sur 9 possibles, en ayant pourtant affronté le PSG, Nice et Lille. Un excellent bilan qui pousse à l’optimisme à l’approche de la première trêve internationale. Quand l’une des deux équipes cherche à se rassurer, l’autre va tout faire pour conserver son invincibilité. Un résultat nul pourrait ainsi être l’issue finale de cette rencontre.

