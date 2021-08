PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 août Liga 1 – Roumanie

Notre pronostic : match nul entre le Gaz Metan Medias et Arad (2.70)

Match très équilibré à suivre dans le championnat roumain. Avec onze points pris depuis le début de saison, l’UTA Arad pointe à une belle 6e place. En cas de victoire ce soir, il pourrait même grimper à la 4e marche de la ligue. L’état de forme est très bon avec deux victoires lors des deux dernières journées. Le Gaz Metan doit absolument obtenir des résultats. 15e et avant-dernier, le club basé à Medias est en grande difficulté avec une victoire, un nul et quatre défaites. Les joueurs restent même sur trois revers de rang mais toujours par un but d’écart. C’est dire s’ils ne leur manquent rien. Je pense qu’ils peuvent prendre le point du match nul à domicile. Un très joli pari coté à 2.70 !

Pariez sur Gaz Metan Medias – UTA Arad ici !

L’autre option :

Match nul entre l’Academica Clinceni et le CS Mioveni (2.65)

Cote totale des deux nuls du jour : 7.16