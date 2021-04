PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 avril Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic : match nul entre le Royal Antwerp et le Racing Genk (3.30)

C’est la dernière ligne droite pour le championnat belge. Quatre équipes peuvent encore être sacrées championnes. Bruges, Anderlecht et donc ces deux clubs qui s’affrontent aujourd’hui. Genk part avec du retard dû au règlement qui veut que les points glanés lors de la saison régulière soient gardés pour moitié. Le Racing en avait 56 et en garde donc 28 pour cette poule (contre 30 pour le Royal Antwerp). Pour la dernière journée, les deux clubs se sont d’ailleurs affrontés pour une victoire des Anversois (3-2). Cela avait été un match très accroché et je m’attends à la même chose. D’ailleurs les cotes sont très équilibrées pour cette rencontre et c’est pourquoi je miserais sur un match nul entre ces deux clubs pour une très belle cote de 3.30 !

Pariez sur Antwerp – Genk ici !

Les autres options :

Match nul entre Paços de Ferreira et Belenenses (3.15)

Cote totale des deux nuls du jour : 10.40