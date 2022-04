PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 avril – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Wolverhampton et Brighton (3.00)

Les Wolves sont encore en course pour essayer d’attraper l’Europe en fin de saison mais cela se complique avec deux défaites de suite et même trois sur les quatre dernières journées. Wolverhampton a la chance que cela n’avance pas très vite devant. West Ham et Manchester United n’arrivent pas à gagner depuis trois rencontres et ce sera compliqué face à Brighton qui est capable d’embêter les gros. Les coéquipiers de Maupay ont récemment battu les Gunners et les Spurs chez eux. Ils peuvent donc très bien embêter les Wolves au Molineux Stadium. Je tenterais donc un gros coup en misant sur le nul entre ces deux clubs pour tripler la mise.

Pariez sur Wolverhampton – Brighton ici !

Les autres options :

Match nul entre l’Arminia Bielefeld et le Hertha Berlin (3.25)

Match nul entre Augsbourg et Cologne (3.45)

Match nul entre Watford et Burnley (3.20)

Match nul entre Cagliari et le Hellas Vérone (3.45)

Match nul entre la Sampdoria et le Genoa (3.20)

Cote totale des six nuls du jour : 1188.35