PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 juillet Bundesliga 2 – Allemagne

Notre pronostic : match nul entre Paderborn et Nuremberg (3.20)

C’est sur une rencontre assez équilibrée que je vous propose de parier ici. Le club de Paderborn, à domicile, part légèrement favori pour son duel lors de la deuxième journée de championnat. La semaine dernière, ce club a tenu en échec Heindenheim avec un score nul et vierge. Pourtant les matches de préparation avaient été bons pour Paderborn qui s’est imposé face à Monchengladbach (3-1). En mai, les joueurs avaient fini loin de la lutte pour la montée avec quinze points de retard sur le 3e et une 9e place au classement. Nuremberg va très bien en ce moment avec une bonne série de sept matches sans défaite et également un score de parité lors de la première journée face à Aue (0-0). La saison dernière a été du même niveau que celle de Paderborn avec trois points de retard sur son adversaire du jour et une 11e place. C’est pourquoi je vous propose de tenter le nul aujourd’hui pour cette rencontre entre ces deux clubs qui me semblent du même niveau. Un beau pari coté à 3.20 !

