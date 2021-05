PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 mai Liga 2 – Espagne

Notre pronostic : match nul entre Albacete et Fuenlabrada (3.00)

Le dernier et déjà relégué de la Liga 2 affronte le 13e. Albacete est déjà condamné à rejoindre la troisième division espagnole. Avec seulement neuf victoires en quarante-et-une journées, le club ne pouvait pas attendre beaucoup mieux d’autant qu’ils n’ont pris que deux points lors des trois dernières. Fuenlabrada a assuré son maintien depuis bien longtemps et semble finir cette saison en roue libre avec trois défaites et un nul sur les quatre derniers matches. C’est pourquoi le score de parité me semble être le pari à tenter pour cette rencontre. Albacete aura peut-être à coeur de ne pas terminer par une défaite dans son stade. Un pari qui pourrait vous permettre de tripler votre mise !

