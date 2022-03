PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 30 mars - Coupe du monde

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Panama et la Canada (2.95)

Le Panama étant éliminé de la course à la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et le Canada qualifié après trente-six années d'attente, ce match n'a aucun enjeu. Vous allez donc parier, si vous le souhaitez, sur une rencontre "amicale". En treize confrontations, les Canadiens n'ont perdu qu'une seule fois pour huit nuls et quatre victoires contre les Panaméens mais restent sur six partages de points et une défaite chez les "Canaleros". Par ailleurs, bien que supérieurs (4-1 à l'aller) les partenaires de Jonathan David (Lille), ne seront pas spécialement motivés pour ce match, surtout qu'ils ont dû largement fêter leur qualification historique. Il me paraît donc judicieux de parier sur un score de parité pour tenter de tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

