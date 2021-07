PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 31 juillet Ligue 2 – France

Notre pronostic : match nul entre Niort et Caen (3.25)

C’est un match très équilibré qui nous attend entre ces deux équipes. Les Caennais ont parfaitement entamé ce championnat en battant sèchement Rodez (4-0). La série est bonne pour le Stade Malherbe qui n’a perdu qu’une fois en huit rencontres alors que la saison dernière a été très difficile avec notamment un enchaînement de douze matches sans victoire de février à mai. Attention donc à cette équipe pour les Niortais qui sont plutôt en bonne forme. Ils ont tenu le nul à Valenciennes (0-0) la semaine dernière et avant cette rencontre, ils ont enchaîné six matches sans défaite. Je pense qu’il faut tenter le coup du match nul pour ce duel entre deux clubs du même niveau. Un beau pari pour plus que tripler la mise (3.25) !

Pariez sur Niort – Caen ici !

Les autres options :

Nul entre Rodez et Pau (3.15)

Nul entre Sochaux et Le Havre (3.05)

Cote totale des trois nuls du jour : 31.22