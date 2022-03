PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1 avril - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l'Union Berlin et Cologne (3.35)

Selon moi, le match le plus équilibré de ce vendredi se jouera en Allemagne. En effet, l'Union Berlin (9e) doit se reprendre, face à Cologne (7e), après une mauvaise série: une victoire, un nul et quatre défaites lors des six dernières journées ! Cependant, à domicile les Berlinois présentent un bon bilan avec seulement deux revers treize matches. De son côté, le club d'Anthony Modeste est loin d'être ridicule à l'extérieur et a partagé les points à six reprises en treize déplacements. Par ailleurs, à l'aller, les deux clubs très proches l'un de l'autre ne sont pas parvenus à se départager (2-2). Je ne serais pas étonné que l'on assiste à un scénario similaire ce soir. Je vous propose donc de parier sur un score de parité pour tenter de tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

