PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 31 mars – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Majorque et Osasuna (2.80)

Duel très difficile à pronostiquer entre ces deux équipes. Majorque, 11e, n’a pris qu’un seul point lors des quatre dernières journées alors qu’Osasuna, reste sur deux revers consécutifs à Valence (1-0) et contre Villarreal (3-0). Méfiance tout de même pour les Majorquins qui n’ont que six points d’avance sur la zone rouge dans cette Liga ultra-resserrée. C’est pour cela que je me dis qu’ils vont tout tenter pour surtout ne pas perdre alors que le club de Pampelune pourrait bien se contenter du point du nul. Un pari coté à 2.80 que je vous propose de tenter.

L’autre option :

Match nul entre Estoril et Gil Vicente (3.20)

Cote totale des deux nuls du jour : 8.96