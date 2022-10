PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 31 octobre – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Elche et Getafe (3.00)

Duel de fond de classement pour conclure cette 12e journée de Liga entre Elche et Getafe. Les Illicitanos sont derniers de Liga avec seulement quatre petits points et aucune victoire. Difficile de leur faire confiance pour cette rencontre et il en est de même pour les Getafenses qui font un peu mieux avec deux succès, quatre nuls et cinq défaites mais qui viennent d’enchaîner trois scores de parité pour demeurer sur une série de cinq journées sans succès. Pour tripler la mise, je vous propose donc de miser sur le nul entre ces deux équipes qui devraient se battre pour leur maintien jusqu’au bout de la saison.

L’autre option :

