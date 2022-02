PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 février – Liga 1 - Roumanie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Gaz Metan Medias et Rapid 1923 Bucarest (2.90)

Direction la Roumanie pour le nul le plus probable de ce vendredi ! Le Gaz Metan (13e de Liga 1) n’a gagné que deux matches à domicile cette saison pour cinq nuls et quatre défaites. Le CSGMM vient de partager les points à quatre reprises en six rencontres devant son public et n’a chuté que face au Steaua Bucarest. Le Rapid (7e) n’a pour sa part remporté qu’un seul match sur la même période, le 10 décembre contre Arges. Si le club de Bucarest reste sur trois défaites consécutives à l'extérieur, il faut relativiser car ses récents bourreaux sont le Steaua (2e), Constanta (6e) et Craiova (5e). En revanche, à Medias, les joueurs de la capitale sont tout à fait capables de prendre un point. Enfin, notez que le Gaz Metan, sur sa pelouse, n’a plus battu le Rapid depuis treize ans. Alors banco sur un score de parité pour essayer de tripler !

Fiabilité : 40 %

