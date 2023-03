PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 mars – Ligue 2

Notre pronostic : nul entre le Paris FC et Guingamp (3.35)

Comme souvent le samedi, c’est en Ligue 2 que je vous propose le « nul du jour ». J’ai choisi Paris FC – Guingamp pour essayer de vous faire tripler la mise. Les deux clubs comptent le même nombre de points (31) et presque la même différence de buts (-3 pour le PFC, -4 pour l’EAG). Les Parisiens n’ont gagné que trois rencontres à domicile cette saison et les Bretons n’en ont perdues que trois à l’extérieur. Le Paris Football Club ne s'est imposé qu’une fois lors des six dernières journées alors que Guingamp ne compte qu’un succès en cinq matches. Dans ces conditions, il me semble judicieux de tenter le nul entre le 10 et le 11e de Ligue 2. Et n’oubliez pas qu’à l’aller à Roudourou, les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité (0-0).

Fiabilité : 35 %

