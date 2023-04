PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 mars - Premier League

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Chelsea et Liverpool (3.55) !

D'un côté, un club qui vient de limoger un deuxième entraîneur en six mois. De l'autre, une équipe qui voit match après match ses objectifs s'envoler à cause d'une triste série de trois défaites consécutives. C'est ce qui rend ce Chelsea - Liverpool si difficile à pronostiquer. Le départ de Graham Potter va peut-être provoquer un électrochoc chez les Blues qui pointent seulement à la onzième place de la Premier League. Les Reds, eux, voudront évacuer la claque infligée par Manchester City le weekend dernier (4-1). Trois des cinq dernières confrontations entre ces deux clubs se sont achevés sur des scores de parité. Si le scénario se répète ce soir à Stamford Brigde, vous triplez votre mise (3.55). Pas mal, non ? Fiabilité : 34%

