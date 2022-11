PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 novembre - Eredivisie - Pays-Bas

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Cambuur et Nimègue (3.20)

C'est au Pays-Bas que j'ai déniché pour vous le match nul le plus probable, selon moi, de ce vendredi. En effet, Nimègue (15e d'Eredivisie) a partagé les points à huit reprises en douze journées. On peut s'attendre à un match équilibré à Cambuur (16e) qui n'a remporté qu'une seule rencontre sur six à domicile cette saison. Ces deux clubs mal classés penseront avant tout à éviter de perdre. D'ailleurs, les neuf dernières confrontations à Cambuur se sont soldées par cinq partages de points. Dans ces conditions, il me semble assez judicieux de parier sur un score de parité pour essayer de tripler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Nul entre Horsens et Randers (3.30)

Nul entre Botosani - Voluntari (2.90)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 30.62

