PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 octobre - Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l'Ajax et Naples (3.80) !

Le début de saison du Napoli est sensationnel ! Leaders invaincus de Serie A après huit journées (six victoires et deux nuls), les joueurs de Luciano Spalletti occupent également la tête de leur poule de Ligue des Champions avec deux succès en deux journées : (4-1) contre Liverpool et (3-0) sur la pelouse des Rangers. L'Ajax, de son côté, traverse une période délicate de trois rencontres sans succès dont deux en Eredivisie. Les Néerlandais, qui comptent trois points en deux journées, ne peuvent pas se permettre de perdre ce soir s'ils veulent rester dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Je vous conseille de miser sur un score de parité entre l'Ajax et Naples (3.80) ! Fiabilité : 37%

Autre option :

Nul entre Bruges et l'Atletico (3.45)

Total des deux matches nuls (13.11)

Pariez sur Ajax - Naples ici