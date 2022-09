PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 4 septembre – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Clermont et Toulouse (3.30)

Voilà deux équipes qui réalisent un début de saison intéressant. Si Clermont a déjà subi trois défaites, deux de celles-ci l’ont été face à Paris et sur la pelouse de Marseille. Rien d’alarmant donc pour une équipe dont le jeu proposé est très encourageant, comme en témoignent ses succès à Reims (4-2) et contre Nice (1-0). En face, Toulouse commence à marquer le pas. Mais, s’il a perdu ses deux dernières rencontres, le promu a également été auteur de belles performances. De quoi nous pousser à l’optimisme pour la suite de l’exercice. Ce match pourrait ainsi s’avérer spectaculaire, sans forcément être le plus sexy sur le papier. Je ne vois toutefois pas de vainqueur aujourd’hui.

