PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 août - Superligaen - Danemark

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Randers et Horsens (3.30)

C'est au Danemark que j'ai déniché pour vous mon nul du jour. Après trois journées de Superligaen, Randers (7e) a partagé les points dans 100 % de cas tandis que Horsens (3e) est toujours invaincu et n'a pas encore encaissé le moindre but: 1-0 à Copenhague, 0-0 à Aalborg et 1-0 contre Lyngby. La solidité de la défense des visiteurs pourrait leur permettre de conserver leur invincibilité à Randers qui n'a toujours pas gagné une rencontre de championnat. Si j'ai vu juste, vous multiplierez votre mise de départ par 3,3. Tentant non ?

Fiabilité : 35 %

