PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 avril – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre West Ham et Newcastle (3.45)

Invaincu à domicile en 2023 (trois victoires et deux nuls contre Chelsea et Aston Villa), West Ham (14e) pourrait poser quelques problèmes à Newcastle (3e) qui n’a gagné qu’une seule rencontre à l’extérieur cette année, à Nottingham le 17 mars. Les Magpies, restent sur trois succès de suite dont deux à domicile et viennent de dominer Manchester United à Saint-James Park mais éprouvent quelques difficultés en déplacement. Ils ont été tenus en échec à Arsenal, ce qui est positif, mais aussi à Crystal Palace et à Bournemouth, ce qui l’est beaucoup moins. Newcastle, spécialiste du partage de points (11) avait déjà souffert devant son public face aux Hammers (1-1). Un scénario similaire à Londres ce soir n’est pas à exclure. Je vous propose donc de jouer le nul pour tenter de largement tripler !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Olympiakos et le PAOK (3.10)

Nul entre Seinajoen et Haka (3.10)

Nul entre Mariehamn et Ilves (3.20)

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 106.09

