PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 juillet Suède – Allsvenkan

Notre pronostic: pas de vainqueur entre l’IFK Göteborg et Elfsborg (2.85).

Rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine ce lundi en Suède entre l’IFK Göteborg, 10e, et Elfsborg qui est toujours 4e du classement. Mais cette équipe semble marquer le pas en ce moment. Elle reste d’ailleurs sur deux défaites, contre Malmö (2-0) et face au Varbergs BolS (1-0). La défense composée de Larsson, McVey, Okumu et Strand semble vraiment de plus en plus friable. Cela risque une nouvelle fois de se ressentir. De quoi donner des idées à l’IFK qui donnera tout pour rester au contact du wagon de tête. Pour cela il devra réagir immédiatement puisqu’il reste sur une défaite contre Brondby (2-1). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre l’IFK Göteborg et Elfsborg!

