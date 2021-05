PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 mai Liga NOS – Portugal

Notre pronostic : match nul entre Maritimo et le Gil Vincente (3.05)

Match très équilibré à suivre aujourd’hui dans le championnat portugais. Maritimo est 12e avec un petit point d’avance sur son adversaire du soir. Le but pour les deux clubs est de rester à distance de la zone de relégation qui est juste derrière. Le club de Funchal est dans une très bonne période avec quatre victoires sur les cinq derniers matches. Les joueurs veulent ce maintien avec ces quatre succès très serrés, tous sur le même score de (1-0). Le Gil Vincente est moins bien avec un seul point pris sur ses trois dernières rencontres. Il n’y a plus le choix, il faut aller gratter des résultats pour se maintenir et c’est pourquoi je pense que les deux équipes vont se quitter sur un score de parité (3.05).

