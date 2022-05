PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 mai - Ligue Europa 1/2 finale retour

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Francfort et West Ham (3.40)

La semaine dernière, je vous avait conseillé de parier sur la victoire de Francfort à West Ham (4.00)... et c'est passé ! Cette fois, je vous propose le nul (3.40). En effet, si l'Eintracht voyage très bien, la donne change quand il reçoit. Le 11e de Bundesliga a disputé onze matches de championnat à domicile en 2022 et n'en a remporté qu'un seul, face à Bochum (2-1), pour cinq nuls et cinq défaites. En Ligue Europa conférence, les Allemands n'ont gagné chez eux qu'une seule fois, contre Olympiakos, mais ont concédé le nul contre Fenerbahce, Antwerp, le Betis et Barcelone. En revanche, West Ham n'ont perdu qu'à Séville (avant de renverser la tendance à domicile) en cinq déplacements, pour un nul et trois victoires, dont celle à Lyon en 1/4 de finale retour. Dans ces conditions, banco sur un score de parité pour largement tripler la mise !

Fiabilité : 35 %

