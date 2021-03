PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 mars Coupe de France

Notre pronostic: tirs au but entre Valenciennes et Metz (3.40)

Traquenard envisageable pour Metz à Valenciennes ? Pas impossible ! En effet, le VAFC (8e de L2) a déjà battu le Paris FC (2-0), Toulouse (1-0) et accroché le nul face à Troyes (2-2), tous candidats à la montée en Ligue 1. Ce déplacement s’annonce compliqué pour les Messins (6e de L1) en 1/16 de finale de la Coupe de France même s’ils voyagent plutôt très bien ces derniers temps (succès à Lyon, Brest, Nice et Bordeaux). Mais la Coupe peut réserver des surprises et il n’est pas rare que les clubs de l’élite connaissent quelques soucis lorsqu’ils vont affronter des clubs de Ligue 2 chez eux. Pour toutes ces raisons, je vous suggère de parier sur une séance de tirs au but pour largement tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

