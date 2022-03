PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 mars – Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Bastia et Valenciennes (3.25)

Comme un samedi sur deux, direction l’Ile de Beauté pour le nul du jour ! Depuis son retour en Ligue 2, Bastia a partagé les points à Furiani dix fois sur treize et n’a jamais connu la défaite à domicile. L’adversaire des Corses aujourd’hui est un spécialiste des matches nuls à l’extérieur. Valenciennes compte sept scores de parité en douze déplacements… dont cinq sur les six derniers. Dans ces conditions, il ne serait pas vraiment étonnant que cette rencontre entre le 16e et le 15e de Ligue 2 se termine sans vainqueur. Si c’est le cas, vous triplerez largement votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

Les autres nuls du jour:

Nul entre Quevilly et Le Havre (2.95)

Nul entre Pau et Amiens (3.05)

Nul entre Dijon et Caen (3.05)

Nul entre Rodez et Auxerre (3.10)

Nul entre l’Espanyol et Getafe (3.10)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 857.09

Pariez sur Bastia - Valenciennes ici