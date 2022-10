PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 5 octobre – Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Chelsea et le Milan AC (4.00)

C’est une rencontre difficile à pronostiquer. Les joueurs de Chelsea s’acclimatent doucement mais sûrement à leur nouvel entraîneur, Graham Potter, après le départ express de Thomas Tuchel. Assez emballants dans le jeu, les Blues ont gagné sur la pelouse de Crystal Palace le week-end dernier (2-1). Pierre-Emerick Aubameyang a d’ailleurs profité de ce succès pour ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs. De quoi aborder la réception du Milan AC avec optimisme. Mais le champion d’Italie vient dans le but de s’imposer ce soir. Et il est en grande forme depuis le début de la saison, ne comptant qu’une seule défaite en huit matches. Cependant, Stefano Pioli doit de nouveau faire sans de nombreux blessés (Maignan, Hernandez, Kjaer, Calabria et Saelemaekers notamment). Diminués sur le papier, il sera difficile pour les Lombards de repartir de Samford Bridge avec la victoire. Je vois donc un résultat nul entre les deux équipes.

Pariez sur Chelsea – Milan AC ici !

L’autre option :

Pas de vainqueur entre le FC Séville et Dortmund (3.50)

Cote totale des deux nuls du jour : 14