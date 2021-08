PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 août - J.O - Match pour le bronze

Notre pronostic: prolongation entre le Mexique et le Japon (3.50)

Le Mexique, battu 2-1 en phase de poule par le Japon, pays organisateur, veut sa revanche. Les champions olympiques 2012 à Londres ont séduit tous les observateurs depuis le début de la compétition et ont encore en travers de la gorge cette élimination aux tirs au but en 1/2 finale face au Brésil. S'ils ne peuvent plus viser l'or, ils comptent bien décrocher le bronze. Le problème, c'est que les Japonais, battus en prolongation par le grand favori espagnol, ne sont pas arrivés jusqu'ici pour se contenter de la médaille en chocolat. L'objectif des Nippons est le même que celui des Mexicains: la 3e marche du podium ! Envisager une rencontre très équilibrée entre les deux sélections me semble assez judicieux. Je vous propose donc de parier sur une prolongation, comme lors des deux 1/2 finales, pour une très jolie cote de 3.50 !

Fiabilité: 35 %

