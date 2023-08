PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 août – Jupiler Pro League - Belgique

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Anderlecht et Antwerp (3.30)

C’est en Belgique que j’ai déniché pour vous le nul le plus probable, selon moi, de ce dimanche. Anderlecht (11e en 2023) n’est plus au niveau des candidats au titre en Jupiler League que sont Antwerp (champion en 2023), Genk ou l’Union Saint-Gilloise… chez qui les Bruxellois viennent de chuter 2-0 en ouverture de la saison. Les Anversois ont quant à eux débuté péniblement contre le Cercle de Bruges mais ont fini par s’imposer 1-0. S’ils sont supérieurs à Anderlecht sur le papier, et sur la longueur, ils n’ont cependant gagné aucune des cinq dernières confrontations. La saison passée, les deux chocs s’étaient soldés par deux tristes 0-0. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un score de parité pour tenter de largement tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

Nul entre Haugesund et Rosenborg (3.30)

Cote totale des deux nuls du jour : 10.89

