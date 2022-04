PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 avril – Série B - Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Parme et Como (3.55)

Mais comment Parme (14e) peut-il être autant favori (1.58) face à Côme (11e) ? Les deux clubs détiennent le record du nombre de matches nuls cette saison en Série B italienne (15 et 14 en trente-deux journées). Les Parmesans comptent 50 % de partages de points à domicile (8 en 16 rencontres) et le résultat le plus courant de Côme à l’extérieur est le nul (7 en 16 déplacements). A l’aller les deux équipes n’ont pas réussi à se départager (1-1). Un scénario similaire n’est pas à exclure surtout que les «Gialloblù» sont invaincus depuis près de deux mois et restent sur trois scores de parité à domicile et cinq nuls en huit journées. Pour toutes ces raisons… banco sur le partage de points pour essayer de largement tripler la mise !

Fiabilité : 40 %

Les autres options:

Nul entre Pisa et Brescia (2.90)

Nul entre Cittadella et Perugia (2.90)

Nul entre Burnley et Everton (3.10)

Cote totale pour les quatre nuls du jours: 92.55

