PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 février – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Troyes et Metz (3.50)

Duel très important en fond de classement entre le 16e et le 18e. Un seul point sépare Troyes et Metz. Cette rencontre pourrait donc compter en fin de saison pour le maintien. Les deux équipes affichent exactement le même bilan lors des quatre dernières journées avec une victoire, un nul et deux défaites. Je m’attends à un match très tendu et serré ! Les Troyens l’avaient tout de même emporté lors de la phase aller en terre lorraine (2-0). Cette fois je ne pense pas que cela sera le cas. Les Grenats ont récupéré plusieurs joueurs importants qui étaient à la CAN et qui leur manquaient ces derniers temps. Ils pourraient donc poser des problèmes à l’ESTAC. Je miserais sur le nul entre ces deux clubs pour plus que tripler la mise !

