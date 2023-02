PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 février – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Amiens et Metz (3.05)

Voilà une très belle affiche du haut de tableau de cette Ligue 2 ! Les deux équipes sont au coude à coude au classement et peuvent espérer se rapprocher des premières places en cas de succès. Amiens s’est relancé à Niort la semaine dernière, après avoir avancé au ralenti en janvier, cumulant les matches nuls. Des résultats en dents de scie qui ont fait perdre du terrain aux joueurs de Philippe Hinschberger, aujourd’hui 7e. En face, Metz alterne également le bon et le moins bon en 2023. Mais les Lorrains restent invaincus en championnat depuis plus de trois mois. Un bilan très encourageant qui les poussent à viser plus haut que leur actuelle 6e place. Dans une rencontre où chacune des écuries doit gagner, je vois plutôt un partage des points qui n’arrange personne.

