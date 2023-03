PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 mars – Espagne - Liga

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Osasuna et le Celta Vigo (3.00)

Vainqueur en demi-finale aller de la Coupe du Roi contre Bilbao, Osasuna a enchaîné une deuxième victoire consécutive et a confirmé sa bonne saison sur la scène nationale symbolisée par une 8e place en Liga. Le Celta Vigo, lui, doit regarder derrière en étant 13e avec seulement trois points d’avance sur le premier relégable. La période est bonne pourtant avec trois succès, un nul et une défaite lors des cinq dernières journées. Entre la fatigue d’avoir joué en semaine et la forme du moment qui plaide en faveur de l’équipe visiteuse, je vous propose de miser sur le nul pour une cote de 3.00 !

