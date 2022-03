PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 mars – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Reims et Strasbourg (3.15)

Les Strasbourgeois n’avancent plus en ce moment avec deux matches nuls consécutifs à Saint-Etienne (2-2) et face à Nice (0-0). C’est dommage, car avec quatre points de plus, ils seraient 2e du championnat. 5e avant cette journée, le Racing a une belle possibilité de mettre la pression sur ses concurrents à l’Europe mais attention au Stade de Reims qui est une équipe très difficile à manœuvrer. On connaît la solidité défensive des Rémois qui n’ont pris que trente buts cette saison. Seules six équipes font mieux. Ils sont dans une bonne période avec un nul face à Brest avant un très beau succès à Monaco (2-1). Reims s’est donc éloigné de la zone rouge et possède neuf longueurs d’avance sur celle-ci. Je pense que ce club est capable de tenir en échec Strasbourg. C’est pourquoi je vous conseille le nul pour plus que tripler la mise !

