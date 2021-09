PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 6 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : match nul entre l’Afrique du Sud et le Ghana (3.05)

C’est une rencontre très intéressante que l’on va suivre aujourd’hui pour ce groupe G. L’Afrique du Sud reste sur un nul (0-0) en Zimbabwe pour la première journée et a donc enchaîné un huitième match sans défaite. L’adversaire sera cependant coriace pour cette deuxième rencontre. Le Ghana l’a emporté chez lui face à l’Ethiopie (1-0). Une victoire difficile à obtenir mais qui a parfaitement lancé les Ghanéens dans leur quête d’une qualification en Coupe du Monde. En mars dernier, ces deux sélections s’étaient affrontées pour le compte des éliminatoires pour la CAN. Aucune des deux n’avait pris le meilleur sur l’autre (1-1). Je pense que l’on pourrait assister au même scénario aujourd’hui encore. C’est pourquoi je vous propose de parier sur le nul pour plus que tripler la mise (3.05) !

