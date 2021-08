PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 août - Ligue 2 - France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Valenciennes et Nîmes (3.15)

Jamais deux sans trois pour Valenciennes ? Pas impossible ! Après un 0-0 contre Niort et un 1-1 à Guingamp, le VAFC accueille ce soir au Stade du Hainaut un candidat sérieux pour la montée en Ligue 1, le Nîmes Olympique, invaincu après deux journées de Ligue 2: 1-1 à Bastia et 2-1 contre Dijon. Lors des quatre derniers duels entre ces deux clubs dans le Nord, Valenciennes ne s'est jamais imposé: deux défaites et deux nuls sur le même score de 2-2 ! Un score de parité entre le 11e et le 7e du championnat ne m'étonnerait pas vraiment et vous permettrait de tripler votre mise de départ. Alors banco sur un match nul !

Fiabilité: 35 %

