PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 décembre – Série B – Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Ternana et Cagliari (3.00)

Avec cinq matches nuls d’affilée pour Cagliari, la cote du score de parité sur la pelouse du Ternana est très intéressante. Après un bon début de saison, ce dernier marque le pas depuis cinq journées avec trois nuls et même deux défaites lors des deux dernières rencontres. Le bilan est équilibré pour le 7e de Série B après quinze journées, avec six victoires, quatre nuls et cinq revers, un peu mieux que celui de Cagliari : quatre succès, sept nuls et quatre défaites. Difficile de dégager clairement un favori même sir le Ternana a un léger avantage au niveau des cotes. Je pense qu’il est intéressant de tenter le score de parité pour tripler la mise !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Huesca et le FC Andorra (2.75)

Pas de vainqueur entre Tenerife et Alaves (2.75)

Cote totale des trois nuls du jour : 22.69