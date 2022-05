PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 mai - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Bastia et Rodez (3.20)

Bastia (14e) a besoin d'un point à Furiani face à Rodez (17e) pour assurer définitivement son maintien. Le promu corse détenant le record du nombre de matches nuls à domicile cette saison (12 en 17 rencontres sur l'Ile de Beauté), je me dois de vous proposer un nouveau score de parité du Sporting, surtout contre Rodez, un autre spécialiste du nul (13). Les Aveyronnais doivent encore grappiller des points pour tenter de conserver leur place en Ligue 2. Par ailleurs, les trois dernières confrontations entre ces deux clubs se sont terminées sur un score nul et vierge. Alors banco sur le treizième partage de points de Bastia devant son public pour essayer de tripler la mise... et si cela peut vous tenter, le 0-0 est coté à 7.25. A vous de voir !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Benfica et Porto (3.50)

Nul entre St Gall et le FC Zürich (3.55)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 39.76

