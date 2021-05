PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 7 mai Primeira Liga – Portugal

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Famalicao et Santa Clara (3.35).

Affiche très équilibrée ce vendredi au Portugal avec Famalicao qui accueille Santa Clara. Le 14e face au 7e du classement. Mais le club basé à Ponta Delgada traverse une grosse période de doute. Il n’a en effet remporté aucune de ses 4 dernières affiches. Samedi dernier il n’a malheureusement pas réussi à trouver la solution contre Boavista (3-3) malgré une fin de match en supériorité numérique. Mais plus inquiétant encore, cette équipe n’a remporté aucun de ses 5 derniers déplacements. Contexte aussi très compliqué pour Famalicao qui restent sur un nul contre Tondela (2-2) et une défaite à Porto (3-2). Je pense qu’il faut s’attendre à une nouvelle opposition très serrée. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Famalicao et Santa Clara!

Les autres options :

Match nul entre Tenerife et Almeria (2.60)

Match nul entre le Sparta Rotterdam et le Vitesse Arnhem (3.15)

Match nul entre Odense et Aalborg (3.15)

Match nul entre Ascoli et la Cittadella (2.70)

Cote totale pour les cinq nuls du jour : 233.35

