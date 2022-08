PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 août – Championship – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre West Bromwich et Watford (3.00)

En prenant les trois points contre Sheffield lors de la première journée, Watford a parfaitement débuté la Championship pour essayer d’oublier cette relégation subie la saison dernière. Joao Pedro, bien servi par Sarr, a permi à son équipe de s’imposer et bien se lancer. Il faudra donc capitaliser sur cette victoire en essayant de faire aussi bien sur la pelouse de West Bromwich qui sort d’un nul à Middlesbrough. Seulement 10e et loin de jouer la montée lors du dernier exercice, WBA doit faire mieux et ne pas perdre de points à domicile. Je m’attends à une rencontre compliquée et serrée qui pourrait donc se conclure sur un nul !

