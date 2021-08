PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 août - Ligue 1

Notre pronostic: Clermont prend un point à Bordeaux (3.35)

S'il doit y avoir une surprise ce dimanche en ouverture de la saison 2021/2022, elle pourrait bien venir de Bordeaux. En effet, l'intersaison des Girondins a été très perturbée par des problèmes extra-sportifs. Gérard Lopez a racheté le club mais n'a pas les moyens d'effectuer un recrutement de qualité. Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse, vient d'arriver pour remplacer Jean-Louis Gasset mais découvre son effcetif. Les Bordelais n'ont certes pas perdu en préparation mais on concédé trois nuls contre Niort, Lorient et Troyes. De leur côté, les promus Auvergnats ont commencé leur série de matches amicaux par deux nuls face à Rodez et Grenoble avant de battre trois clubs de Ligue 1: Montpellier, Saint-Etienne et Nantes. Visiblement, les Clermontois se sont déjà acclimatés aux matches de haut niveau. Dans ces conditions, je ne vois pas les hommes de Gastien s'incliner en Gironde. Alors banco sur un score de parité pour largement tripler la mise !

Fiabilité: 35 %

