PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 août - Qualifications Ligue des Champions

Voilà une double confrontation qui risque d’être particulièrement serrée. Les deux équipes sortent d’un exercice abouti, avec une seconde place pour Copenhague et un titre de champion pour le Sparta Prague. Ce sont les Danois qui accueillent pour cette première manche. Et ils ont des raisons d’être optimistes alors qu’ils n’ont perdu qu’un seul de leurs 20 derniers matches sur leur pelouse, toutes compétitions confondues. Mais le Sparta n’est pas non plus en reste à l’extérieur. La dernière défaite des Tchèques hors de leurs bases remonte au 23 novembre 2022 ! Ces deux écuries qui pratiquent un jeu offensif pourraient ainsi nous offrir deux rencontres spectaculaires… à moins que l’enjeu ne prenne le dessus. Un résultat nul au terme de ce premier acte n'est donc pas à écarter.

