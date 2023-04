PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 avril – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Brentford et Newcastle (3.45)

Les deux clubs anglais qui partagent le plus les points cette saison en Premier League sont… Brentford (13 nuls) et Newcastle (11) ! Les Magpies n’ont perdu que deux rencontres à l’extérieur depuis le début de la compétition : à Liverpool et sur la pelouse de Manchester City. De leur côté, les « Bees » (abeilles) ne se sont inclinées qu’une seule fois devant leur public, le 19 septembre dernier contre Arsenal, le leader et probable champion d’Angleterre 2023. Brentford (9e) n’est qu’à trois longueurs de l’Europe et espère encore se qualifier pour la première fois de son histoire. Newcastle (3e) veut impérativement rester dans le Big Four pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Un score de parité entre ces deux clubs n’aurait rien d’étonnant et vous permettrait de largement tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre le Paris FC et St Etienne (3.25)

Nul entre Quevilly-Rouen et Caen (2.95)

Nul entre Dijon - Rodez (3.35)

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 110.81

