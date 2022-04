PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 avril – Premier League

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Newcastle et Wolverhampton (3.15)

C’est une rencontre difficile à pronostiquer. Après une belle période de huit matches sans défaite, dont six victoires, Newcastle vient d’enchaîner trois défaites de rang. Il est toutefois compliqué de tirer une réelle conclusion, ces revers ayant tous été subis en déplacement, à Chelsea, Everton et Tottenham. Les Magpies retrouvent d’ailleurs St James Park après un mois de road trip ! Ils n’ont toujours pas perdu dans leur antre cette année en Premier League, leur dernière défaite remontant à la réception de Manchester City, le 19 décembre. L’actuel quinzième du championnat, dont le mercato d'hiver aura porté ses fruits, semble être aujourd’hui à l’abri d’une relégation. En face, Wolverhampton est toujours en course pour une qualification européenne, installé à la huitième place, à deux points de la sixième. Si les Wolves possèdent l’une des meilleures défenses du royaume, ils connaissent plus de difficulté dans le secteur offensif. N’ayant plus partagé les points depuis le 19 décembre, je vois cette improbable série prendre fin ce soir et miserais donc sur le match nul. Un pari coté à 3.15.

