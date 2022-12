PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 décembre – Serie B – Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre la Reggina et Frosinone (2.90)

C’est un duel au sommet qui oppose les deux meilleures équipes de cette seconde division italienne ! Avec Frosinone dans la peau du chassé cet après-midi. L’actuel leader ne possède que trois points d’avance sur son rival du jour et fera tout pour, au minimum, conserver cette marge. Il n’a d’ailleurs plus perdu la moindre rencontre depuis deux mois, restant sur une série de six victoires et deux nuls. Mais la Reggina aura évidemment son mot à dire. Après avoir vécu une période compliquée en octobre, les joueurs de Filippo Inzaghi se sont bien repris par la suite, ayant pris 11 unités sur 15 possibles dernièrement. Excellents à domicile, ils pourraient tout de même buter sur leur adversaire direct. Je vois ainsi un partage des points aujourd’hui.

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Modène et Venise (3.00)

Pas de vainqueur entre Pisa et Ascoli (3.05)

Pas de vainqueur entre Burgos et Eibar (2.80)

Cote totale des quatre nuls du jour : 74.30

