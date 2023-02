PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 février – Coupe de France 1/8 de finale

Notre pronostic : match nul entre Toulouse et Reims (3.05)

Douze nuls en vingt-deux matches de Ligue 1 dont huit à l’extérieur pour deux victoires et deux revers ! C’est l’incroyable bilan de Reims (10e) qui est invaincu depuis seize rencontres : sept succès et neuf partages de points ! Comme de son côté Toulouse n’a chuté qu’à Marseille et à Paris depuis la reprise et n’a perdu que deux fois cette saison au Stadium, il me semble difficile d’envisager un vainqueur dans ce 1/8 de finale de Coupe de France. Enfin, en vingt-ans, Reims a joué huit fois à Toulouse et n’y a gagné qu’à une seule reprise. Alors banco sur un nul, la spécialité rémoise, à l’issue du temps réglementaire, et tout se jouerait aux tirs au but. Si j’ai vu juste, vous triplerez votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

