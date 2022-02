PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 février – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Newcastle et Everton (3.35)

C’est la bataille pour le maintien qui se joue ce soir. Newcastle, récemment racheté par de nouveaux investisseurs, va devoir se battre pour sortir de la zone rouge. Les Magpies sont avant-derniers et ne comptent que quinze points après vingt-et-une journées. Ils n’ont même remporté que deux rencontres cette saison dont une à Leeds récemment. Un succès qui a du faire beaucoup de bien à ce club ! Everton a fait appel à Frank Lampard pour se redresser. L’équipe de Liverpool n’est que 16e de Premier League avec quatre points de plus, seulement, que son adversaire. Les Toffees viennent de l’emporter en FA Cup contre Brentford. En championnat, ils sont sur une série noire de trois défaites consécutives ! Dans cette rencontre où les deux équipes ont cruellement besoin d’un résultat, je miserais sur le nul pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Newcastle – Everton ici !

Les autres options :

Match nul entre le Derby County FC et Hull City (3.05)

Match nul entre Stoke City et Swansea (3.15)

Cote totale des trois nuls du jour : 32.19