PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 janvier – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Atletico de Madrid et le FC Barcelone (3.50)

C’est un choc à suivre ce soir à 21h entre l’Atletico de Madrid et le FC Barcelone. Un match tout particulier également pour Antoine Griezmann qui aura à cœur de se montrer face à son ancien club lui qui sort d’une Coupe du Monde XXL et vient de réaliser trois passes décisives en deux rencontres dont une délicieuse en Coupe du Roi. Les Colchoneros savent comment prendre ces gros matches surtout dans leur antre. Ils restent sur deux succès face au Barça à domicile. Les Blaugranas sont prévenus et voudront l’emporter pour faire une bonne opération dans la course au titre. Cela sera évidemment compliqué mais les Catalans réalisent une saison quasi pleine en Liga avec une seule défaite sur la pelouse du Real (3-1). Je pense que l’on va assister à une rencontre tendue, serrée et qu’il pourrait y avoir un nul pour plus que tripler la mise.

