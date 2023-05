PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 mai – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : match nul entre Fulham et Leicester (3.55)

Fulham aurait pu se battre pour les places européennes en cette fin de saison mais les trois défaites consécutives ont anéanti les espoirs des Cottagers. Toutefois il faut relativiser ces trois revers contre Aston Villa, Manchester City et Liverpool. La saison de Fulham est donc terminée en étant dans le ventre mou alors que celle des Foxes est loin d’être finie. Leicester est toujours en lutte pour sa survie en Premier League en étant à égalité de points avec le premier relégable, Nottingham. La période est bonne avec deux nuls et une victoire lors des trois dernières journées et je pense que cette série va se poursuivre avec un nul sur la pelouse de Fulham pour une cote de 3.55 !

Pariez sur Fulham – Leicester ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Empoli et la Salernitana (2.90)

Pas de vainqueur entre Nordsjaelland et le FC Copenhague (3.35)

Cote totale des trois nuls du jour : 34.49