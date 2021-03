PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 mars Spor Toto Süper Lig – Turquie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Trabzonspor et Alanyaspor (3.05).

Duel du haut de tableau ce lundi en Turquie avec Trabzonspor qui accueille Alanyaspor. Le 4e face au 6e du classement. Les hommes d’Abdullah Avcı viennent de se relancer en s’imposant à Kasimpasa (2-1) avec notamment un but de Djaniny. L’international cap-verdien en est maintenant à 5 réalisations depuis le début de la saison. Plus largement, ce groupe n’a perdu qu’un seul de leurs 12 derniers matches de championnat. C’était il y a deux semaines contre Fenerbahce (1-0). Contexte un peu moins positif du côté d’Alanyaspor qui n’a remporté aucune de ses 4 dernières rencontres. Dernière contre-performance en date, c’était face à Göztepe (1-1). Mais ce collectif se montre toujours très solide dans le secteur défensif. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Trabzonspor et Alanyaspor!

Les autres options:

Nul entre Antalyapor et Kasimpasa (3.00)

Nul entre l’Apollon Limassol et l’AEL Limassol (2.95)

Nul entre Lugo et Fuenlabrada CF (2.60)

Nul entre Hambourg et Holstein Kiel (3.00)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 210.54

