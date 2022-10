PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 8 octobre – Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Pau et Rodez (3.10)

Comme tous les samedis, je vous propose de vous pencher sur la journée de Ligue 2 pour votre nul du jour. Pau (16e) n’a gagné qu’une seule fois à domicile (contre Valenciennes) en quatre rencontres alors que Rodez (14e) n’a perdu qu’un match en déplacement (1-0 à Nîmes). Les joueurs de l’Aveyron ont partagé les points à Quevilly (0-0) et à Guingamp (0-0) et ont même gagné sur la pelouse du Paris FC et à Bastia. De leur côté, les Palois n’ont chuté à domicile que contre Sochaux mais ont été tenus en échec par St Etienne et Dijon. Dans ces conditions, je ne serais pas étonnés que cette rencontre opposant deux mal classés se terminent sur un score de parité. Si c’est le cas, vous triplerez votre mise.

Fiabilité : 35 %

